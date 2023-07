मणिपुर की स्थिति हम सभी के लिए एक त्रासदी है, PM Modi को इस पर संसद में देना चाहिए जवाब: फारुक अब्दुल्ला

श्रीनगर, एएनआई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि मणिपुर की स्थिति हम सभी के लिए एक त्रासदी है। कुर्सी (सत्ता) के लिए नफरत बढ़ाई जा रही है।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूरी दुनिया मणिपुर की चर्चा कर रही है। उन्होंने (पीएम) भी इस पर (मणिपुर घटना पर) जवाब दिया है, लेकिन उन्हें यह संसद में कहना चाहिए था। विपक्ष को भी इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

#WATCH | Srinagar: Manipur is a tragedy for all of us. Hatred is being increased for the chair (power)...The whole world is talking about it. He (PM) has also replied on this (on the Manipur incident), but he should have said it in Parliament: National Conference President Farooq… pic.twitter.com/ez9cFfLPkW