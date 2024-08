Jammu Kashmir Elections 2024: नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणापत्र जारी, मुफ्त बिजली- युवाओं को नौकरी समेत किए कई बड़े वादे

बता दें कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरण में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे के लिए 25 सितंबर और तीसरे के लिए एक अक्टूबर वोट डाले जाएंगे। वहीं, नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

#WATCH | Srinagar: Jammu and Kashmir National Conference leader Omar Abdullah says, "We all know the unemployment condition in J&K...There was fraud in the recruitment process and the youths did not get the job...We are making comprehensive promises to the youths and going to… pic.twitter.com/4j0xByK4wD