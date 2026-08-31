जम्मू-कश्मीर में जान बचाने वाले बंकरों से होगी कमाई, की जाएगी मशरूम की खेती

रजिया नूर, श्रीनगर। बारामुला जिले के उड़ी के सीमावर्ती गांवों में स्थित खाली सामुदायिक बंकर, जो पिछले तीन दशक से क्षेत्रवासियों की सुरक्षा का माध्यम रहे हैं, अब रोजगार का स्रोत बनने जा रहे हैं।

सीमा पर गोलीबारी के शांत होने के बाद प्रशासन ने इन बंकरों का उपयोग मशरूम की खेती के लिए करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना और बेकार पड़े इन बंकरों का सही उपयोग करना है।

उड़ी के सब डिवीजनल एग्रीकल्चर आफिसर मुश्ताक अहमद अलाई ने बताया कि विभाग इस प्रस्ताव के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है, जिसे सरकार के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से उड़ी क्षेत्र में मशरूम की खेती को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मशरूम उगाने के लिए उपयुक्त है। अलाई ने कहा, हमने सोचा कि इन खाली बंकरों का सदुपयोग किया जाए और इन्हें मशरूम की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रस्ताव उड़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के कई गांव सीमा पार से होने वाली गोलीबारी की चपेट में रहे हैं। भारी गोलीबारी के दौरान ये बंकर निवासियों के लिए सुरक्षित स्थान साबित हुए हैं।

जब घरों में रहना सुरक्षित नहीं होता था, तब ये बंकर लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। अब स्थिति में बदलाव आया है और सीमाएं शांत हैं। गोलीबारी बंद है। ऐसे में इन बंकरों की आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन ये अब रोजगार का माध्यम बनेंगे।

अलाई ने कहा कि कई बंकरों की रखरखाव की कमी है और विभाग अब ऐसे बंकरों की पहचान कर रहा है। बंकर केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। गोलीबारी के दौरान गांव वाले, विशेषकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, मोर्टार और तोपखाने की गोलाबारी से बचने के लिए इन बंकरों पर निर्भर रहते थे। यह प्रस्ताव क्षेत्र में सीमा रेखा के पास बसे गांवों के लोगों के एक पुराने प्रयोग पर आधारित है।

स्थानीय लोगों ने तीन वर्ष पहले शुरू किया था प्रयोग 2023 में, स्थानीय लोगों ने सामुदायिक बंकरों के अंदर मशरूम की खेती शुरू करने का सफल प्रयोग किया था। इस प्रकार, उन्होंने उन स्थानों को जो कभी गोलीबारी और डर से जुड़े थे, आजीविका और शांति के प्रतीक में बदल दिया।

यह पहल उन समुदायों के लिए सकारात्मक संकेत है, जिन्होंने सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के कारण वर्षों तक अनिश्चितता का सामना किया। सरकार के समर्थन वाला यह प्रस्तावित कार्यक्रम अब ऐसे प्रयासों को बढ़ाने और उड़ी क्षेत्र में आय के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत मदद प्रदान कर सकता है।

70 बंकर हैं सीमा से सटे गांवों में सीमा से सटे उड़ी क्षेत्र के गांव में करीब 70 सामुदायिक बंकर हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सीमा रेखा के पास मशरूम की खेती से उन गांव वालों के जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि आएगी, जो वर्षों से मौत और तबाही के साये में जीते रहे हैं। उड़ी क्षेत्र के सीमा के साथ सटे गांवों में सिलकोट, बलकोट, शैदरा, कमलकोट आदि शामिल हैं, जहां लगभग 70 सामुदायिक बंकर हैं।