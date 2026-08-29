'इस्तीफा दूंगा, लेकिन पहले जवाब देना होगा...', फारूक अब्दुल्ला पर सांसद रूहुल्ला का हमला; 370 पर भी उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) का अंदरूनी असंतोष अब बंद कमरों की फुसफुसाहट नहीं रहा। पार्टी के भीतर दबे वैचारिक मतभेद खुलकर राजनीतिक टकराव में बदलते दिखाई दे रहे हैं।

श्रीनगर से नेकां सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफे की सार्वजनिक मांग का जिस तीखे अंदाज में जवाब दिया है, उसने नेतृत्व की राजनीतिक दिशा और जवाबदेही पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं।

रूहुल्ला का संदेश साफ है- इस्तीफा देने में उन्हें कोई हिचक नहीं, लेकिन उससे पहले नेतृत्व को जवाब देना होगा। फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में उन्होंने न केवल इस्तीफे की मांग का प्रतिवाद किया, बल्कि पार्टी के राजनीतिक रुख, जनता से किए गए वादों और अगस्त 2019 के बाद अपनाई गई रणनीति पर नेतृत्व को कठघरे में खड़ा किया।

इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर रूहुल्ला ने कहा कि इस्तीफा उनके लिए मुद्दा नहीं है। उनके मुताबिक, मांग किए जाने से पहले भी इस्तीफा आ सकता था, लेकिन जवाबदेही उससे पहले तय होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पत्र में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कई सवाल किए हैं और अब उन्हें उनके जवाब का इंतजार है।

370 की लड़ाई से सिर्फ राज्य के दर्जे तक क्यों सिमट गई नेकां? रूहुल्ला के पत्र का सबसे विस्फोटक सवाल नेकां की बदली हुई राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर है। जिस पार्टी ने अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली को अपने राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख आधार बनाया, वह अब अपनी मांग को केवल राज्य के दर्जे की बहाली तक सीमित क्यों करती दिख रही है?

रूहुल्ला का तर्क है कि राज्य के दर्जे को राजनीतिक संघर्ष की अंतिम मंजिल मान लेना अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में किए गए बदलावों को स्वीकार करने जैसा होगा। सवाल सीधा है- अगर 2019 का फैसला गलत और अस्वीकार्य है, तो फिर संघर्ष की सीमा केवल राज्य के दर्जे तक क्यों तय कर दी गई?

चुनावी वादों पर भी नेतृत्व को घेरा रूहुल्लाह ने नेकां के चुनावी वादों को भी नेतृत्व के सामने रख दिया है। उनका सवाल है कि यदि अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली जनता के सामने किए गए राजनीतिक वादों का हिस्सा थी, तो सत्ता में आने के बाद उस संघर्ष की धार क्यों कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है?

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 2024 का घोषणापत्र केवल चुनाव जीतने का दस्तावेज था? क्या जनता से किए गए वादे सत्ता हासिल करने तक ही सीमित थे? और क्या अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ जनता की पीड़ा को महज चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया गया?

रूहुल्लाह के मुताबिक, मामला केवल राजनीतिक रणनीति बदलने का नहीं है। यह जनता के भरोसे, पार्टी की वैचारिक विश्वसनीयता और नेतृत्व की राजनीतिक ईमानदारी का सवाल है। कब तक गुलाम रहोगे?’—फारूक के शब्द उन्हीं के सामने रूहुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला के 25 अगस्त के बयान को भी निशाने पर लिया। नेकां अध्यक्ष ने कहा था—“कब तक गुलाम रहोगे? कभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कब खड़े होगे? रूहुल्लाह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के ये शब्द उन्हें प्रभावित करते हैं। लेकिन उन्होंने पलटकर सवाल किया कि जब वही सवाल पार्टी नेतृत्व से पूछा जाता है तो उसे बगावत क्यों करार दिया जाता है?

यह सवाल अब केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं रह गया है। यह नेकां के भीतर असहमति, लोकतांत्रिक संवाद और नेतृत्व की जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। ‘मैं कौन था?’—रूहुल्ला ने पहचान पर भी दिया जवाब फारूक अब्दुल्ला की उस टिप्पणी पर भी रूहुल्लाह ने पलटवार किया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि नेकां में आने से पहले वह कौन थे।रूहुल्ला ने अपनी राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि वह बलिदान की लंबी परंपरा के वारिस और एक बलिदानी के बेटे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नेकां में शामिल होने के लिए स्वयं फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें आमंत्रित किया था।