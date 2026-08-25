'खाली तो हाथ नहीं लौटाऊंगा...', फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफे की मांग पर सांसद रुहुल्ला ने किया पलटवार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुले राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ती दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर के लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दिए जाने के एक दिन बाद सांसद ने संकेत दिया है कि वह इस मांग पर जल्द फैसला लेंगे।

रुहुल्लाह ने फारूक अब्दुल्ला के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगें और मैं उन्हें वह न दूं। उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ नेता को 'खाली हाथ वापस' नहीं भेजना चाहते और कुछ दिनों में अपना जवाब देंगे।

फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को सवाल उठाया था कि यदि रुहुल्ला को लगता है कि 2024 में उनकी जीत व्यक्तिगत लोकप्रियता और जनता के समर्थन के कारण हुई, तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देकर फिर जनता के बीच जाना चाहिए। उनका सीधा सवाल था- 'हम देखेंगे कि आपको कितने वोट मिलते हैं।'

यह बयान महज व्यक्तिगत तकरार नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर बढ़ते वैचारिक मतभेदों को उजागर करता है। अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को लेकर रुहुल्लाह का रुख पार्टी नेतृत्व से कई मौकों पर अलग दिखाई दिया है।

फारूक अब्दुल्ला ने जहां पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित किया, वहीं रुहुल्ला अपने राजनीतिक जनादेश को जनता की आवाज के रूप में पेश करते रहे हैं। उन्होंने हाल में संकेत दिया था कि संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाने के बाद वह संसद से इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं।

ऐसे में फारूक की चुनौती ने अब गेंद सीधे रुहुल्लाह के पाले में डाल दी है। उनका अगला फैसला यह तय कर सकता है कि यह विवाद पार्टी के भीतर असहमति तक सीमित रहेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप लेगा। डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने रुहुल्ला को चुनौती देते हुए कहा था कि 1984 में भी 14 विधायकों ने बगावत की थी और उनकी सरकार को गिराया था,लेकिन आज वह सभी विधायक कहीं के नहीं रहे हैं।