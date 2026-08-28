नेपाल में तबाही, कश्मीर के लिए खतरे की घंटी! मीरवाइज की कड़ी चेतावनी, बोले- डल झील की हालत से लें सबक

राजू ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से हुई तबाही को कश्मीर के लिए गंभीर चेतावनी बताते हुए मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मुहम्मद उमर फारूक ने जम्मू-कश्मीर की नाजुक पारिस्थितिकी की तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में प्रकृति के साथ बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप भविष्य में आपदाओं को और अधिक भयावह बना सकता है।

ऐतिहासिक जामा मस्जिद, श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज के बाद संबोधित करते हुए मीरवाइज ने नेपाल के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और आपदा में जान गंवाने वालों के लिए दुआ की। उन्होंने लापता लोगों की सुरक्षित वापसी तथा प्रभावित परिवारों के लिए राहत की कामना की।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भी उसी संवेदनशील हिमालयी पट्टी का हिस्सा है, जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से महसूस किए जा रहे हैं। अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से एक प्रमुख कारण है, लेकिन विकास की मौजूदा गतिविधियों की भी गंभीर समीक्षा आवश्यक है।

विकास के नाम पर पहाड़ों से छेड़छाड़ चिंताजनक मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर अपनी पहाड़ियों, झीलों, नदियों और जंगलों के कारण दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है। यही प्राकृतिक संपदा पर्यटन और स्थानीय आबादी की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधियों और विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों को काटना और विस्फोट करना, पेड़ों की कटाई, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में होटल और अन्य इमारतों का निर्माण तथा प्राकृतिक जल निकासी मार्गों से छेड़छाड़ गंभीर खतरे पैदा कर रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विकास परियोजनाओं में वैज्ञानिक आकलन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और उनसे होने वाला नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं। आर्द्रभूमियां खाली जमीन नहीं, प्राकृतिक सुरक्षा कवच मीरवाइज ने झीलों, आर्द्रभूमियों और बाढ़ के प्राकृतिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों से इन क्षेत्रों पर कब्जा करने या निर्माण करने से बचने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आर्द्रभूमियों को खाली या अनुपयोगी भूमि समझना गंभीर भूल है। ये क्षेत्र अतिरिक्त पानी को सोखकर बाढ़ के प्रभाव को कम करने और मानव बस्तियों की रक्षा करने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं। डल झील की बिगड़ती स्थिति का दिया उदाहरण डल झील की स्थिति का उल्लेख करते हुए मीरवाइज ने कहा कि लंबे समय से जारी अतिक्रमण, निर्माण और पर्यावरणीय उपेक्षा ने इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि डल झील का लगातार सिकुड़ना इस बात का उदाहरण है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों की समय रहते रक्षा न की जाए, तो उनका क्षरण किस हद तक पहुंच सकता है।

उन्होंने पवित्र कुरआन की आयत का हवाला देते हुए कहा, 'और धरती में सुधार किए जाने के बाद उसमें बिगाड़ पैदा न करो।' मीरवाइज ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार, योजनाकारों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास योजनाएं हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बनाई जाएं।

नेपाल की त्रासदी से सबक लेने का समय मीरवाइज ने कहा कि नेपाल की त्रासदी को कश्मीर से दूर की घटना समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर भी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और यहां प्राकृतिक संतुलन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।