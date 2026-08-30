आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में रार, मीरवाइज उमर फारूक ने किया आगा रुहुल्लाह का समर्थन; सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे को लेकर एक नया घमासान शुरू हो गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी के रुख का खुलकर समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने के लिए सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीखी आलोचना की है।

पहली बार किया समर्थन मीरवाइज ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ आगा रुहुल्लाह साहब ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों और संगठनों को लोगों के अधिकारों और संवैधानिक गारंटियों के लिए खड़ा होना चाहिए। शायद यह पहली बार है जब उन्होंने आर्टिकल 370 पर अपनी स्थिति बदलने के लिए NC की खुलकर आलोचना की है और श्रीनगर के सांसद मेहदी का समर्थन किया है। जो इसे बहाल करने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं।

छीन लिए गए अधिकार मीरवाइज ने कहा कि NC सरकार की प्राथमिकताएं उन वादों से अलग हैं जो उसने 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों से किए थे। उन्होंने कहा, "लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, जम्मू-कश्मीर को बांट दिया गया है और हमारी सभी कानूनी और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। बिजली, सड़क और विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे गौण हैं। असली मुद्दा यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का अस्तित्व ही खतरे में है।

जोर शोर से उठानी चाहिए आवाज उन्होंने आगे कहा कि 1947 से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की जनता से जो भी संवैधानिक वादे किए थे, बाद में उनसे पीछे हट गई। इस मोड़ पर सभी दलों को राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग जोर-शोर से उठानी चाहिए।

अकेले चुनाव लड़ने की बात 3 नवंबर उनके पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि है, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने IED विस्फोट में कर दी थी। मेहदी, NC अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अनुच्छेद 370 पर पार्टी के रुख की आलोचना करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ना चाहिए।