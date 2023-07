Srinagar अजीत पवार के महाराष्‍ट्र सरकार में शामिल होने पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल विधायक खरीदने की होड़ में है। अजीत पवार पार्टी के आठ अन्य लोगों के साथ रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। भाजपा की सत्ता की प्यास बुझाने के लिए जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अजीत पवार के महाराष्‍ट्र सरकार में शामिल होने पर महबूबा का BJP पर निशाना

श्रीनगर, पीटीआई: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद में राकांपा नेताओं को शामिल किए जाने के बाद रविवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सत्तारूढ़ दल विधायक खरीदने की होड़ में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजीत पवार पार्टी के आठ अन्य लोगों के साथ रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। उपमुख्‍यमंत्री पद की दिलाई शपथ मुंबई के राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने जहां पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, वहीं आठ अन्य एनसीपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा कि भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र में बार-बार लोकप्रिय जनादेश को कमजोर किया है, उसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं हैं। अपमानजनक कार्यों को कवर करने के लिए राष्ट्रगान का उपयोग कर रहे न केवल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बल्कि वे इस तरह के अपमानजनक कार्यों को कवर करने के लिए राष्ट्रगान का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा राजनीतिक विरोधियों को भ्रष्टाचार के फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कर रही है, जबकि वे खुद विधायक खरीदने की होड़ में हैं। भाजपा की सत्ता की प्यास बुझाने के लिए जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

Edited By: Himani Sharma