धरना-भूख हड़ता लेकिन नहीं सुनी पुकार... बीएससी फॉरेस्ट्री छात्रों के प्रदर्शन का महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के जंगलों की हिफाजत का सपना लेकर वानिकी की पढ़ाई करने वाले छात्रों की आवाज अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। बीएससी फॉरेस्ट्री के छात्र अपनी डिग्री को वन विभाग की भर्तियों में उचित मान्यता दिलाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

आंदोलन के बीच 9 दिन से जारी भूख हड़ताल ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसके बावजूद छात्रों को सरकार की ओर से अब तक किसी ठोस जवाब का इंतजार है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन ऐसे में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीएससी फॉरेस्ट्री छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार से उनकी मांगों पर तत्काल गौर करने की अपील की है।

मुफ्ती ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जम्मू-कश्मीर के फारेस्ट ग्रेजुएट अपनी बीएससी फॉरेस्ट्री डिग्री की वन विभाग की भर्ती में उचित मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से फॉरेस्टर और रेंज आफिसर पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड की समीक्षा करने की भी मांग की।