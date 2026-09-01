'गाय की सुरक्षा बड़ी या बेटियों की?', दिल्ली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर महबूबा का सरकार पर तीखा हमला
दिल्ली में नाबालिग से चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि ...और पढ़ें
HighLights
महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली गैंगरेप पर सरकार को घेरा
कहा, गायों की सुरक्षा महिलाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही
महिला सुरक्षा पर ध्यान देने से देश अधिक सुरक्षित होगा
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग से चलती बस में गैंगरेप मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि देश में गायों की सुरक्षा को महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।
इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर महबूबा ने कहा कि महज गाय काटने के शक में लोगों को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिया जाता है, जबकि दोषी ठहराए दुष्कर्म करने वाले को पैरोल और राजनीतिक संरक्षण तक मिलता रहा है। महबूबा की टिप्पणी उत्तर प्रदेश की 11 की छात्रा के साथ दिल्ली में गैंगरेप के मामले के बाद आई है।
महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा...
अगर गायों के नाम पर होने वाली निगरानी और हिंसा में खर्च होने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा भी महिलाओं की सुरक्षा पर लगाया जाए, तो देश की हर बेटी, बहन और मां के लिए भारत ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।
दिल्ली में चलती बस में हुई नाबालिग से दरिंदगी
बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11वीं क्लास की एक 16 साल की छात्रा के साथ चलती दिल्ली-एनसीआर में स्लीपर बस में कथित तौर से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। छात्रा भारी बारिश में फंसी हुई थी और मदद के लिए बस में चढ़ी थी। यह घटना 4 अगस्त की रात को हुई।
मैनपुरी जिले की रहने वाली यह लड़की परिवार से अनबन के बाद घर से निकली थी और नोएडा में अपने कज़िन से मिलने जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, भारी बारिश और अंधेरे के कारण लड़की गलती से परी चौक पर उतर गई। जब उसने मदद के लिए इशारा किया तो उस इलाके से गुजर रही एक खाली स्लीपर बस रुकी।
ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने कथित तौर पर उससे कहा कि बस नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रही है और उसे बस में चढ़ने दिया। जिसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।