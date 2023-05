Mehbooba Mufti: इमरान खान के बहाने महबूबा मुफ्ती का भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर कटाक्ष, कह गई ये बात

श्रीनगर, पीटीआई। पाकिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति को लेकर भारतीय राजनेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। फारुख अब्दुल्ला के बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को ''तुच्छ आरोपों'' पर गिरफ्तार किए जाने से पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। पाकिस्तान के बहाने महबूबा मुफ्ती ने भारतीय न्यायपालिका और मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं।

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को छोटे-मोटे आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दौर पाकिस्तान के लोकतंत्र को शर्मशार करने वाला है। उन्होने आगे कहा कि अब सिर्फ दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में उग्र मीडिया और आजाद न्यायापालिका ही सरकारों से जिम्मेदारी तय कराने वाली आखिरी उम्मीद बच गई है। मुफ्ती का ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और अमेरिका के लिए था।

In Pakistan, democracy lies in tatters. Perhaps the only silver lining is an independent judiciary & a fierce media holding the establishment accountable unlike the world’s largest democracies.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। महबूबा ने ट्वीट किया, "पाकिस्तान में, लोकतंत्र बिखरा हुआ है। शायद एकमात्र उम्मीद की किरण एक स्वतंत्र न्यायपालिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के विपरीत प्रतिष्ठान को जवाबदेह ठहराने वाला एक उग्र मीडिया है।"

While political representatives are being arrested on frivolous grounds, the other institutions necessary for check and balance have not been subverted yet.