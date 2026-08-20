'अमेरिका हमारा मालिक नहीं, सीरियस न लें...', US राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया
महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर घुटन भरे माहौल का सामना कर रहा है।
HighLights
महबूबा ने कश्मीर में घुटन भरे माहौल के लिए उमर को घेरा
अमेरिकी राजदूत के दौरे को 'क्यूरेटिड' और सीमित बताया
उमर अब्दुल्ला को दिल्ली से राज्य के मुद्दे उठाने को कहा
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर इस समय घुटन भरे माहौल का सामना कर रहा है, जहां लोग रोजगार, छापामारी, संपत्तियों की कुर्की और स्वतंत्र रूप से बोलने पर लगी पाबंदियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन मुद्दों को दिल्ली के सामने क्यों नहीं उठा सके।
क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?
आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोई पहला अवसर नहीं है, जब कोई अमेरिकी राजनियक कश्मीर आया हो। इस तरह के दौरे पहले भी होते रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि वर्ष 2019 से पहले जब कोई विदेशी राजनियक कश्मीर आता था तो यहां वह समाज के विभिन्न वर्गों से मिलता था और उसके बाद ही कश्मीर को लेकर अपनी राय बनाता था। वर्ष 2019 के बाद यह सब बदल गया है, अब पूरी तरह से क्यूरेटिड दौरे आयोजित किए जाते हैं। अमेरिकी राजदूत का दौरा भी क्यूरेटिड ही रहा है, वहां यहां मुख्यमंत्री से मिले, डल की सैर की और चले गए।
अलबत्ता, महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत की जम्मू-कश्मीर के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने और यात्रा संबंधी एडवाइजरी की समीक्षा करने संबंधी टिप्पणियों पर कहा कि सरकार को हर उस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे निवेश, बाजार और रोजगार सृजन के माध्यम से बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन और युवाओं को फायदा हो सके।
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सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी उठाए सवाल
उन्होंने उमर अब्दुल्ला के इस फैसले पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत के साथ पहले से ही यह घोषणा कर दी कि वह किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किन पर नहीं। उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले ही उसे सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला से पूरी तरह सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर के सभी मसलों का समाधान दिल्ली को ही करना है,अमेरिका को नहीं,लेकिन उमर साहब कम से कम इतना तो कर सकते थे कि वह अमेरिकी राजदूत को ईरान, गाजा में अमेरिका-इजरायल के हमलों में मासूम लोंगों की मौत से, मुस्लिमों के उत्पीड़न पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की चिंता को अवगत करा देते।
महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां एक घुटनभरा माहौल है। गत दिनों पुलवामा में सुरक्षाबलों ने कथित तौर पर एक इमाम को प्रताड़ित किया है। उमर अब्दुल्ला को इस पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने अपने पिता दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद का उल्लेख करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब के कार्यकाल के दौरान, केवल 16 विधायकों के बावजूद, मुफ्ती साहब दिल्ली को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत कराने में सफल रहे थे।
इनमें मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी मार्ग खोलना, मुगल रोड खोलना, जम्मू-कश्मीर के भीतर संवाद की शुरुआत करना और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना शामिल था।उमर अब्दुल्ला के पास भी जनता का जनादेश है और उन्हें इसका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली को राज्य का दर्जा, रोजगार, आरक्षण, बागवानी, हस्तशिल्प, व्यापार और आर्थिक अवसरों जैसे मुद्दों पर सहमत कराने का प्रयास करना चाहिए।
अमेरिका को गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं है: महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत की कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका को गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं है। वह हमारा मालिक नहीं है। अमेरिका बेशक कभी सुपर पावर रहा है, लेकिन अब वह राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूप से पतनोन्मुख है।
हमें उसे गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं है। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान सिर्फ मुख्यमत्री उमर अब्दुल्ला से ही मुलाकात की है।
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