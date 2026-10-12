चेरी पार्क से होकर सड़क क्यों? श्रीनगर की नई परियोजना पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रस्तावित वेस्टर्न फोरशोर रोड परियोजना का विरोध किया है। उन्होंने होटल ममता से चेरी पार्क होते हुए हब्बक तक बनने वाली इस सड़क पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि इसके पीछे लोगों को गुमराह करने और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने की मंशा है। महबूबा ने कहा कि नगीन झील के आसपास के प्राकृतिक वातावरण और शांति को बनाए रखना जरूरी है। चेरी पार्क को इको पार्क के रूप में संरक्षित करने की मांग महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से विकसित चेरी पार्क को इको पार्क के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को सड़क परियोजना के लिए क्यों प्रभावित किया जाए।

उनके मुताबिक, चेरी पार्क को राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के बजाय उसके प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सड़क के रूट पर भी चिंता जताई पीडीपी अध्यक्ष ने प्रस्तावित सड़क के रूट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नगीन झील के शांत वातावरण पर संभावित असर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कश्मीर को विभाजनकारी राजनीति के बजाय पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है।