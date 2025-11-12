Language
    लाल किला बम धमाके पर बोली महबूबा मुफ्ती, डॉक्टरों की भूमिका साबित हुई तो यह कश्मीरियों के लिए घातक होगा

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लाल किले में हुए बम धमाके पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसमें डॉक्टरों की भूमिका साबित होती है, तो यह कश्मीरियों के लिए घातक होगा। उन्होंने डॉक्टरों को मानवता का रक्षक बताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों को सजा मिल सके।

    महबूबा मुफ़्ती ने दिल्ली सरकार से जांच में तेज़ी लाने और इसे उत्पीड़न अभियान में बदलने से रोकने का अनुरोध किया। 

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने बुधवार को कहा कि अगर लाल किला बम विस्फोट की जांच में कश्मीरी डॉक्टरों की संलिप्तता साबित होती है, तो यह कश्मीर के लोगों के लिए घातक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वह श्रीनगर स्थित पीडीपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं। 

    महबूबा ने कहा, "लाल किला विस्फोट की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं। अगर कश्मीरी डॉक्टरों की संलिप्तता की खबरें सच साबित होती हैं, तो यह हमारे लोगों के लिए स्तब्ध और विनाशकारी होगा। डॉक्टर हमारे समाज का सबसे उत्तम हिस्सा हैं और ऐसी घटनाएँ कश्मीरियों की सामूहिक छवि को ही नुकसान पहुंचाएंगी।" 

    उन्होंने अधिकारियों से इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीडीपी प्रधान ने कहा कि ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष परिवार के सदस्यों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। 

    महबूबा मुफ़्ती ने कहा, "अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, फिर भी आरोपियों के परिवारों को परेशान किया जा रहा है। यह अस्वीकार्य है।"

     महबूबा ने कहा, "विस्फोट दिल्ली में हुआ लेकिन छापेमारी कश्मीर में हो रही है।" उन्होंने दिल्ली सरकार से जांच में तेज़ी लाने और इसे उत्पीड़न अभियान में बदलने से रोकने का अनुरोध किया। 

    अपनी पार्टी के पुराने रुख़ को दोहराते हुए, पीडीपी प्रमुख ने कहा, "पीडीपी हमेशा से कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रही है। यह माँग तब भी थी जब हमने कांग्रेस और भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, और यह आज भी हमारी राजनीति का मार्गदर्शन करती है।"