    आतंकवाद पर फिर बोली महबूबा, 'डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन कश्मीरी युवाओं को गलत कदम उठाने को मजबूर कर रहा'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:54 PM (IST)

    महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता शांति और जनकेंद्रित राजनीति में विश्वास रखते थे। म ...और पढ़ें

    महबूबा बोली, युवा पीढ़ी अनिश्चितता और मौकों की कमी से जूझ रही है, जिसके गंभीर सामाजिक नतीजे सामने आ रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को एक बार फिर अपने पिता पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री स्व मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद कर रो पड़ी।

    उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक स्टेट्समैन थे जो हमेशा शांति, सौहार्द, साहस के साथ् जनकेंद्रित राजनीति में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा पीडीपी ने हमेशा कश्मीर के युवाओं के कल्याण के लिए काम किया है और आज कश्मीर का युवा हताश है, अवसाद का शिकार है।

    आज दक्षिण कश्मीर के बिजबेहाड़ा में अपने पिता दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी बरसी पर श्रद्धांजली अर्पित करने के बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। लाल किले के पास आत्मघाति हमले और व्हाईट कॉलर टेरर माडयूल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा युवाओं में बढ़ता डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन उन्हें गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है।

    उन्होंने इस दौरान अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का उल्लेख करते हुए कहाकि वह हमेशा कश्मीर के भविष्य और कश्मीर के युवाओं को लेकर चिंतित रहते थे। आज युवा पीढ़ी अनिश्चितता और मौकों की कमी से जूझ रही है, जिसके गंभीर सामाजिक नतीजे सामने आ रहे हैं।

    महबूबा ने कहा - पिता एक स्टेट्समैन थे

    वह अपने पिता द्वारा कश्मीर में शांति-सोहार्द, सुरक्षा और विकास बहाली के लिए उठाए गए कदमो का उल्लेख करते हुए रो पड़ी। उन्होंने उन्हें एक ऐसा स्टेट्समैन बताया जो शांति, सौहार्द, सुलह, साहब और जनकेंद्रित राजनीति पर विश्वास रखता था।

    महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की 10वीं बरसी है। आज हम एक ऐसे नेता को सम्मान से याद करते हैं जिसने कश्मीर मसले के समाधान के लिए हमेशा बातचीत पर जोर दिया, जिसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कीबात की, एलओसी पर आवाजाही और व्यापार शुरु कराते हुए, कश्मीर के जख्मों पर मलहम के लिए हीलिंग टच की बात की। जिसने कश्मीर के नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल के लिए लगातार कोशिश की, उनकी कश्मीर के कल्याण के प्रति संकल्पबद्धता हमें प्रेरणा देती रहती है।

    एक बार फिर हताश और अवसाद का शिकार युवा

    पीडीपी प्रमुख ने कहा कि आज कश्मीर का नौजवान एक बार फिर हताश और अवसाद का शिकार हो रहा है। यहां जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं,जिस तरह से नौजवानों को बंदकिया जाता है, उससे वह अपने लिए एक घुटन महसूस करते हैं।

    कश्मीर के युवाओं को हाशिए पर धकेलना सही नहीं है, बल्कि उनमें विश्वास की एक नयी उम्मीद पैदा करना जरुरी है।उन्होंने कहा कि यहां नौजवानों से जुड़ाव जरुरी हे, सभी को साथलेकर चलने वाली राजनीति को अपनाकर ही कश्मीर मे विमुखता के भाव को समाप्त किया जा सकता है।