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दस दिन बाद भी चुप्पी क्यों? किश्तवाड़ छात्रा मामले पर महबूबा मुफ्ती सख्त, LG से की क्राइम ब्रांच जांच की मांग

By Naveen NawazEdited By: Dallu Slathia
Updated: Sat, 29 Aug 2026 03:04 PM (IST)

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज ...और पढ़ें

किश्तवाड़ मामले में महबूबा मुफ्ती ने क्राइम ब्रांच जांच की मांग की। (फाइल फोटो)

किश्तवाड़ मामले में महबूबा मुफ्ती ने क्राइम ब्रांच जांच की मांग की (फाइल फोटो)

HighLights

  1. महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ मामले में जांच की मांग की।

  2. मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने का आग्रह उपराज्यपाल से किया।

  3. पुलिस ने अब तक छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर : पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में स्कूली छात्रा से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह घटना महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का महज एक और मामला नहीं है, बल्कि समाज की अंतरात्मा पर गहरा घाव है।

उन्होंने कहा कि घटना के दस दिन बाद भी मामले को लेकर बनी चुप्पी पीड़ित परिवार का दर्द बढ़ा रही है और न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर कर रही है।

महबूबा का उपराज्यपाल से आग्रह 

उन्होंने कहा कि यदि अब भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाकर कड़ी सजा नहीं दिलाई गई तो ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के हौसले बढ़ सकते हैं। महबूबा ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि मामले को तत्काल क्राइम ब्रांच को सौंपकर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए।

छह आरोपित गिरफ्तार

उधर, पुलिस ने मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक शिक्षक और एक नर्स भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।