'भारत माता की जय बोलो, 10 रुपये देंगे', कश्मीरी बच्चों से जबरन नारे लगवाने पर भड़कीं इल्तिजा, कहा- आपके गुलाम नहीं

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो पर जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वीडियो में कुछ लोग कश्मीरी बच्चों को जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कड़ा विरोध जताया है।

इल्तिजा मुफ्ती ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट करते हुए आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों पर जमकर निशाना साधा। इल्तिजा मुफ्ती ने जताया कड़ा विरोध वीडियो शेयर करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि आरआरएस से जुड़े कुछ उपद्रवी लोग कश्मीरी बच्चों को जबरन नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।कश्मीरी लोग आपके बराबर हैं, आपके गुलाम नहीं हैं। आपके इस बदतमीज और नीची नजर से देखने वाले व्यवहार का यहां बिल्कुल स्वागत नहीं है। इन छोटे बच्चों को इस तरह डराते-धमकाते देखना बेहद शर्मनाक है।