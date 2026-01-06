Language
    श्रीनगर: बरजुल्ला के बुलबुल बाग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:05 PM (IST)

    श्रीनगर के बरज़ुल्ला स्थित बुलबुल बाग इलाके में मंगलवार को एक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ...और पढ़ें

    बुलबुल बाग में लगी भीषण आग

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। के बरजल्ला स्थित बुलबुल बाग इलाके में मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

    24 घंटे में 2 दर्जन आग लगने की घटनाएं

    वहीं, पिछले 24 घंटे की बात करें तो घाटी में करीब 2 दर्जन आग लगने की घटनाएं सामने आईं। हालांकि, दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, आगजनी की यह घटनाएं श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों में घटी।

    बांदीपोरा के अजस क्षेत्र के रावलपोरामतिपोरा में मंगलवार सुबह आग लगने से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि श्रीनगर के ललित घाट स्थित रायलस्प्रिंगगोल्फ कोर्स के पास सूखी घास में आग लग गई।

    अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की अपील

    संबंधित विभाग अधिकारियों ने बताया कि त्वरित और समन्वित कार्रवाई से सभी घटनाओं पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे जानमाल का भारी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी के हताहत होने की खबर मिली।

    अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा महानिदेशक आलोक कुमार ने जनता से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। बिजली के उपकरणों और गैस सिलेंडरों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। इसके साथ ही आग लगने की किसी भी घटना पर तुरंत नजदीकी अग्निशमन केंद्र को सूचित करें।