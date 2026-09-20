सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की कोशिश, सड़क किनारे मिला IED; जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अवनीरा इलाके में रविवार को उस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जब तलाशी अभियान के दौरान सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जांच के बाद इसकी पहचान एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी) के रूप में हुई।

अधिकारियों के मुताबिक, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर डिवाइस को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। इस दौरान किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, अवनीरा इलाके में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु नजर आने पर सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया।

आईईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने स्थिति का जायजा लिया और आइइडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया। अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई के दौरान विशेष सावधानी बरती गई, ताकि आम लोगों और आसपास की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न हो।