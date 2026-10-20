कश्मीर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर; तत्काल नई जगह चार्ज संभालने के आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में पुलिस विभाग के भीतर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जोनल पुलिस मुख्यालय कश्मीर ने कई इंस्पेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। ये तबादले सेंट्रल कश्मीर रेंज, नॉर्थ कश्मीर रेंज और साउथ कश्मीर रेंज के बीच किए गए हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर मोहम्मद मंजूर, इंस्पेक्टर सबजार अहमद गनी, इंस्पेक्टर सुहैल मुश्ताक बाबा, इंस्पेक्टर तौसीफ हबीब और इंस्पेक्टर एजाज अहमद पर्रे समेत कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में विभिन्न रेंजों और जिलों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।

सभी तबादले प्रशासनिक हित में आदेश के मुताबिक, सेंट्रल कश्मीर में तैनात कई इंस्पेक्टरों को बारामुला और अनंतनाग रेंज में भेजा गया है। वहीं, नॉर्थ और साउथ कश्मीर से कुछ अधिकारियों को श्रीनगर, अनंतनाग और अन्य जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जोनल पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को बिना देरी किए मौजूदा तैनाती से कार्यमुक्त होने और नई जगह पर जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी तबादले प्रशासनिक हित में किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।