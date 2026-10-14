71 हिरासत में, 61 बाइक और 6 ट्रैक्टर जब्त... जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रातभर दिया पहरा, अनंतनाग में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में रात के समय पुलिस ने सुरक्षा और जांच अभियान तेज कर दिया है। जिले के अलग-अलग इलाकों में चलाए गए इस अभियान के दौरान 71 संदिग्ध लोगों को सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि वैध दस्तावेजों के बिना चल रही 61 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध खनन, संदिग्ध वाहनों की आवाजाही और वन तस्करी समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया।

पुलिस की कार्रवाई का एक प्रमुख हिस्सा अवैध खनन पर शिकंजा कसना रहा। इस दौरान छह ट्रैक्टर, दो टिप्पर और एक डंपर जब्त किए गए। इन वाहनों को अवैध खनन से संबंधित कार्रवाई के तहत कब्जे में लिया गया। पुलिस का उद्देश्य खनन गतिविधियों पर नजर रखने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।

71 संदिग्धों से पूछताछ, 11 वाहनों की भी जांच रात में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों और लोगों की आवाजाही की जांच की। इसी क्रम में 71 लोगों को सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले 11 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस इन वाहनों के संबंध में आगे सत्यापन कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

वाहन संबंधी नियमों के उल्लंघन पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। वैध दस्तावेजों के बिना चल रही 61 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया या उनका चालान किया गया। पुलिस की कार्रवाई में वैध पंजीकरण नंबर प्लेट और जरूरी दस्तावेजों के बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया।

रात की गश्त और नाकेबंदी रहेगी जारी अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वन तस्कर को अवैध लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि पुलिस की निगरानी केवल यातायात नियमों और खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि वन संपदा की अवैध तस्करी पर भी नजर रखी जा रही है।