अनंतनाग में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 महीने में 476 गिरफ्तार; 60 करोड़ की संपत्ति जब्त

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2026 के पहले नौ महीने में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत 408 मामले दर्ज किए गए और 476 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि नशा सामग्री से अर्जित संपत्तियों, अवैध खेती और नशीले पदार्थों की आपूर्ति के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया। जिला पुलिस के मुताबिक, इस अवधि में विभिन्न मामलों से जुड़े 542 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसके अलावा 27 लाख 52 हजार 976 रुपये नकद भी बरामद किए गए।

पुलिस ने एनडीपीएस से जुड़े 35 मामलों में करीब 60 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई की। नशे के कारोबार से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई भी अभियान का अहम हिस्सा रही। पुलिस के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की 20 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। वहीं, अलग-अलग निस्तारण अभियानों के दौरान करीब 2000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए।

खेती से लेकर सप्लाई नेटवर्क तक कार्रवाई पुलिस ने केवल शहरों और कस्बों में नशे की सप्लाई पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अवैध खेती के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, 305 मरले भूमि पर की जा रही नशीली फसलों की अवैध खेती को नष्ट किया गया। इसके साथ ही नशा तस्करों द्वारा कब्जाई गई 271 मरले से अधिक सरकारी भूमि को भी वापस हासिल किया गया।

कार्रवाई के दौरान महिला आरोपितों और महिला कृषकों पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 13 महिला कृषकों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इसके अलावा आठ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 16 नशा तस्करों को हिरासत में लिया जबकि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में 28 ड्राइविंग लाइसेंस और 22 वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) रद किए गए।

213 अधिकारियों को एनडीपीएस मामलों की प्रक्रिया का प्रशिक्षण नशीले पदार्थों की आवाजाही और सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए अनंतनाग पुलिस ने 295 नार्को-कार्डन एंड सर्च आपरेशंस किए। मेडिकल दुकानों की भी जांच की गई। पुलिस के अनुसार, 220 मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें 19 उल्लंघन सामने आए और संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।