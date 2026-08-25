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जम्मू-कश्मीर से लद्दाख तक प्रशासन में बड़ी हलचल, 6 जेकेएएस अफसर वापस बुलाए; 19 नए अधिकारियों की लद्दाख में तैनाती

By Rahul Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:03 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर सरकार ने लद्दाख में तैनात 6 जूनियर स्केल जेकेएएस अधिकारियों को तत्काल वापस बुला लिया है। उनकी जगह 19 नए अधिकारियों को अगले दो साल के लिए लद्दाख प्रशासन में प्रतिनियुक्त किया गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख से 6 जेकेएएस अफसर वापस; 19 नए अधिकारी तैनात।

जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख से 6 जेकेएएस अफसर वापस; 19 नए अधिकारी तैनात।

HighLights

  1. लद्दाख से 6 जूनियर स्केल जेकेएएस अधिकारी वापस बुलाए गए

  2. 19 नए अधिकारी दो साल के लिए लद्दाख में प्रतिनियुक्त

  3. प्रशासनिक हित में लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला तत्काल प्रभावी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तैनात अपने अधिकारियों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने लद्दाख में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 6 जूनियर स्केल जेकेएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है जबकि उनकी जगह 19 नए अधिकारियों को अगले दो साल के लिए लद्दाख की सेवा में भेज दिया है।

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आज मंगलवार 25 अगस्त को जारी किया है। आदेश में साफ लिखा है कि ये फैसला प्रशासनिक हित में लिया गया है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू माना जाए।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने जो छह अफसर लद्दाख से वापस बुलाए हैं, वे सभी जूनियर स्केल जेकेएएस के अधिकारी हैं और लंबे समय से वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे।

इनमें मोहम्मद इस्माइल गनी, इम्तिसाल रसूल, संजत भारद्वाज, अतुल सिंह मनकोटिया, तुफैल इकबाल और वसीम रमजान डार का नाम शामिल है। सरकार ने अपने आदेश में इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त मानते हुए निर्देश दिया है कि वे बिना किसी देरी के जम्मू-कश्मीर जीएडी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आगे के आदेश का इंतजार करें।

अब 19 नए चेहरों के हाथों में होगी लद्दाख की कमान

छह अधिकारियों की वापसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने 19 जेकेएएस अधिकारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से लद्दाख प्रशासन के लिए उपलब्ध कराया है। यह प्रतिनियुक्ति दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जारी रहेगी। लद्दाख भेजे जाने वाले अधिकारियों की सूची में बड़े नाम भी शामिल हैं। इसमें विशेष सचिव स्तर से लेकर तहसीलदार और बीडीओ स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं।

सूची में विशेष सचिव राज कुमार कटोच और मोहम्मद लतीफ जैसे सीनियर अफसरों का नाम है, जिनके अनुभव का फायदा लद्दाख प्रशासन को सीधे तौर पर मिलेगा। इसके अलावा राजौरी के सहायक आयुक्त राजस्व मोहम्मद जहांगीर, श्रीनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद यूसुफ गनई और जम्मू के एसटीओ सर्कल-I आयुष शर्मा को भी लद्दाख भेजा गया है।

इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर प्रशासन को मजबूत करने के लिए सरकार ने फील्ड के माहिर अधिकारियों को चुना है। इसमें तहसीलदार नागसेनी मोहम्मद रफी, तहसीलदार करीरी यासर अहमद भाटी, तहसीलदार जौड़ियां दीपक भारती, बीडीओ पंजग्राईं शिवम शर्मा, बीडीओ बांडीपोरा जहीर अहमद हादी, बीडीओ सांबा साकिब शरीफ खान, बीडीओ लारनू अरशद हुसैन, बीडीओ गूल सदाम हुसैन और बीडीओ जक्यास डोडा अनूप कुमार शामिल हैं।

साथ ही डीआइसी के फंक्शनल मैनेजर रफाकत अजीज, जासिफ अमीन शेख और राज्य कर विभाग के भुवनेश परगाल, मोहम्मद अंजुम और अजू कुंडल को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि इन सभी 19 अधिकारियों की लियन और प्रमोशन की सारी संभावनाएं जम्मू-कश्मीर के जीएडी के पास ही सुरक्षित रहेंगी। यानी उनका मूल कैडर नहीं बदलेगा।