    दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:06 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में यह कार्रवाई की गई। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की जान गई थी।

    लाल किला विस्फोट मामले में कार्रवाई करते हुए आतंकी उमर घर ध्वस्त कर दिया गया है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार बम विस्फोट की घटना में सुरक्षा एजेंसियों ने कठोर कदम उठाया है। मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी के पुलवामा स्थित आवास को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

    दिल्ली विस्फोट में शामिल विस्फोटकों से लदी कार चलाने वाले आतंकी डॉ. उमर नबी का घर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को यह तोड़फोड़ की गई।

    सोमवार रात लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 12 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। उमर हुंडई i20 कार चला रहा था, जो विस्फोटकों से लदी थी।

    विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों के डॉ. उमर की मां के नमूनों से मेल खाने के बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई। आतंकी उमर नबी अपने सर्कल में एक अकादमिक रूप से कुशल पेशेवर के रूप में जाना जाता था, कथित तौर पर वह पिछले दो वर्षों में कट्टरपंथी बन गया।

    (सामाचार एजेंसी पीटीआई की इनपुट के साथ)