श्रीनगर में सक्रिय ड्रग्स तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ का दो मंजिला घर जब्त

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर शहर में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुएए श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को गभग एक करोड़ मूल्य का एक दोमंजिला आवासीय घर जब्त कर लिया। यह घर मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदा गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि नशीली दवाओं के खतरे और इसके सहायक तंत्र पर निरंतर और सख्त कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग एक करोड़ मूल्य का एक दोमंजिला आवासीय घर जब्त किया है।

नटीपोरा में स्थित जब्त की गई संपत्ति जाविद अहमद गनी पुत्र नजीर अहमद गनी निवासी अस्तान मोहल्ला नटीपोरा के नाम पर पंजीकृत है। आरोपी एक आदतन ड्रग तस्कर है और चनापोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में शामिल है। जांच के दौरान यह पता चला है कि संपत्ति अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थी। इन निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।

कुर्की की कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चनापोरा की उपस्थिति में की गई ताकि उचित कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। आदेश के अनुसार मालिक को संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने, बदलने या उसमें किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोका जाता है।