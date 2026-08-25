जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा संभालेगा यह शूरवीर, उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सिंह

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम ने मंगलवार को उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उधमपुर स्थित ध्रुव युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी।

उत्तरी कमान के अनुसार, पदभार संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सिंह ने कमान के सभी रैंकों के अधिकारियों और जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा की सराहना की। उन्होंने राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता के लिए सभी सैन्यकर्मियों को शुभकामनाएं भी दीं।

विशिष्ट सेवा के लिए कई सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सिंह एक अत्यंत सुसज्जित सैन्य अधिकारी हैं। उन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल , युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तरी कमान में अहम जिम्मेदारी उत्तरी कमान मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर अधिकारी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सैन्य अभियानों, प्रशासनिक कार्यों तथा रणनीतिक योजना से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों की निगरानी करता है।