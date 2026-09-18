14,500 फीट की ऊंचाई पर गूंजा हर-हर महादेव, हरमुख की गोद में बसी गंगबल झील के लिए ऐतिहासिक यात्रा शुरू

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक बार फिर आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कंगन के नारानाग से वार्षिक हरमुख-गंगबल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कंगन विधायक मेहर अली और पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे।

नारानाग से निकलने के बाद श्रद्धालुओं का कारवां हरमुख पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। करीब 15 किलोमीटर का पहाड़ी ट्रेक तय कर भक्त गंगबल झील तक पहुंचेंगे। यह झील समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है।

कश्मीर की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है यह यात्रा यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि कश्मीर की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का भी हिस्सा है। श्रद्धालु नारानाग मंदिर में छड़ी पूजा के बाद यात्रा शुरू करते हैं। गंगबल को कश्मीरी हिंदू परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है और इसे हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है।