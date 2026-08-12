तिरंगों में रंगा श्रीनगर शहर, डल किनारे उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, LG मनोज सिन्हा बोले- 21वीं सदी भारत की

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। श्रीनगर शहर बुधवार को तिरंगाें में रंगा हुआ नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोहों के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कितिरंगा भारत की चेतना और गौरव का जीवंत प्रतीक है और 21वीं सदी भारत की है।

श्रीनगर के एसकेआइसीसी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में मौसम खराब होने के बावजूद विभिन्न स्कूलों के बच्चे, कर्मचारी, अधिकारी व समाज के विभिन्न वगों के लोग हाथों में झंडे लेकर डल झील के साथ से होते हुए बाटनिकल गार्डन तक पहुंचे।

तिरंगा सामूहिक शक्ति, एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर की इस पवित्र धरती पर तिरंगा भारत की जीवंत अंतरात्मा के रूप में ऊंचा लहरा रहा है और वंदे मातरम् उसकी अमर आवाज के रूप में गूंज रहा है। यह हमारी सामूहिक शक्ति, एकता और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में आयोजित तिरंगा यात्रा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत को कभी रुकना नहीं है, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ‘हर घर तिरंगा’ से मजबूत हुआ तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव उपराज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2022 में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना था।

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जब करोड़ों घरों पर एक साथ तिरंगा लहराता है तो 140 करोड़ भारतीयों के दिल एक भावना, एक विश्वास और एक संकल्प के साथ धड़कते हैं।आज तिरंगा यात्रा जनचेतना का उत्सव, राष्ट्रभक्ति की परंपरा और प्रत्येक नागरिक को मातृभूमि से जोड़ने वाला सांस्कृतिक मूल्य बन चुकी है।

जम्मू-कश्मीर की भागीदारी पूरे देश के लिए प्रेरणा मनोज सिन्हा ने हर घर तिरंगा और वंदे मातरम् अभियानों में जम्मू-कश्मीर के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि उनका उत्साह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्र की आत्मा है और वंदे मातरम् उस आत्मा की अमर आवाज है।

उपराज्यपाल ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शहीदों ने अपने रक्त से देश की रक्षा की, जबकि आज की पीढ़ी को चरित्र, ईमानदारी, मेहनत, एकता और सेवा के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा करनी है।

उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा और वंदे मातरम् का संगम केवल दो अभियानों का मिलन नहीं, बल्कि एक नए युग के आगमन की घोषणा है।यह आत्मविश्वास से भरे उस जम्मू-कश्मीर का प्रतीक है, जो दृढ़ता के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है और जहां विजयी विश्व तिरंगा प्यारा प्रत्येक नागरिक के जीवन का संकल्प बनेगा। हर घर देशभक्ति का केंद्र और हर हृदय राष्ट्रीय एकता की धड़कन से जुड़ा होगा।

विचारों, चरित्र और कर्मों में भी लहराए तिरंगा उपराज्यपाल ने लोगों से जम्मू-कश्मीर और भारत के भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल घरों पर ही ऊंचा न लहराए, बल्कि हमारे विचारों, चरित्र और कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए।

वंदे मातरम् की पवित्र भावना हर कार्य, निर्णय और जिम्मेदारी के निर्वहन में दिखाई देनी चाहिए। देश के अमर वीरों के बलिदान का ऋण ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके चुकाया जाना चाहिए, जो समृद्ध, सुरक्षित और न्यायपूर्ण हो तथा प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे।

मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों पर निरंतर गर्व करने वाला प्रदेश बनाना होगा। भविष्य हमारा है। यह सदी भारत की है। यह भारत के आत्मविश्वास, साहस और अमर राष्ट्रीय चेतना का युग है।

वीर नारियों और युद्ध नायकों को किया सम्मानित उपराज्यपाल ने वीर नारियों और युद्ध नायकों को सम्मानित किया। उन्होंने हर घर तिरंगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा वंदे मातरम् अभियान के नोडल अधिकारियों को सम्मानित किया।समारोह में संस्कृति विभाग की ओर से विशेष वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आयोजित तिरंगा कन्सर्ट में कलाकारों ने देश के वीरों को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की।