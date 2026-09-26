जम्मू-कश्मीर: घर के पास खेल रही 10 साल की बच्ची, तेंदुए ने कर दिया हमला; अनंतनाग GMC रेफर, दहशत में लोग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहाड़ा इलाके में शुक्रवार शाम तेंदुए के हमले से एक 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, बिजबेहाड़ा के हायार इलाके में अपने घर के पास मौजूद बच्ची पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे उपचार के लिए उपजिला अस्पताल (एसडीएच) बिजबेहाड़ा पहुंचाया।

सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अनंतनाग रेफर कर दिया। घायल बच्ची की पहचान जिकरा (10) पुत्री मोहम्मद यूसुफ गनई निवासी हायार, बिजबेहाड़ा के रूप में हुई है।

लोगों में भय का माहौल घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इलाके में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।