लेह से दिल्ली तक एक ही आवाज, केंद्र कब सुनेगा लद्दाख की पुकार? चार मांगों पर जल्द फैसले की गुहार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र से लद्दाख की चार प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की, 24 सितंबर 2025 की घटना के पीड़ितों को मुआवजा और मामले वापस लेने की मांगजागरण संवाद केंद्र लेह।



लेह एपेक्स बाडी (एलएबी) ने गुरूवार को केंद्र सरकार से लद्दाख से जुड़े लंबित मुद्दों पर जल्द फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि लद्दाख की चार प्रमुख मांगों को लेकर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) पिछले कई वर्षों से लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र के साथ चल रही वार्ता प्रक्रिया बेहद धीमी है।

एलएबी के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को लद्दाख के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रही है।