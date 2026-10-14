श्रीनगर के लाल चौक डाकघर की टाइमिंग बदली, अब रात 9 बजे तक खुला रहेगा; दुकानदारों और पर्यटकों को बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर के व्यस्ततम व्यावसायिक केंद्र लाल चौक में दुकानदारों, कारोबारियों और आम लोगों को डाक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अब समय की पाबंदी से कुछ राहत मिलेगी। लाल चौक स्थित डाकघर के कामकाज का समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। अब यह डाकघर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुला रहेगा, जबकि पहले इसकी सेवाएं शाम पांच बजे तक ही उपलब्ध थीं।



डाक विभाग की इस पहल से लोगों को शाम के समय भी मेल और पार्सल बुक कराने की सुविधा मिलेगी। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह कदम राहत भरा साबित हो सकता है, जो अपने व्यावसायिक और अन्य जरूरी कामों के कारण नियमित कार्यावधि के दौरान डाकघर नहीं पहुंच पाते हैं।

कारोबारियों और दुकानदारों को राहत लाल चौक श्रीनगर का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां दिनभर दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों में गतिविधियां जारी रहती हैं। ऐसे में डाकघर का समय बढ़ने से कारोबारियों को दिनभर का काम निपटाने के बाद भी अपने जरूरी दस्तावेज, पत्र और पार्सल बुक कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।