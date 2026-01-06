'फिर जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बनेगा लद्दाख', मंत्री जावेद राणा का चौंकाने वाला दावा, मच सकता है सियासी घमासान

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने मंगलवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लद्दाख एक बार फिर एकजुट जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि केंद्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण व जनजातीय मामलों का पोर्टफोलियो संभालने वाले राणा जम्मू क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

'कनक मंडी को राज्य बनाने की कोशिश'

मंत्री जावेद राणा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय था जब जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। उन्होंने इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। गिलगित-बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान को दे दिया गया। फिर लद्दाख को इससे अलग कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ जम्मू और कश्मीर बचा है।