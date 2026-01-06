'फिर जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बनेगा लद्दाख', मंत्री जावेद राणा का चौंकाने वाला दावा, मच सकता है सियासी घमासान
जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने कहा है कि लद्दाख जल्द ही फिर से एकजुट जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोई अन्य विकल् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने मंगलवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लद्दाख एक बार फिर एकजुट जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि केंद्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण व जनजातीय मामलों का पोर्टफोलियो संभालने वाले राणा जम्मू क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
'कनक मंडी को राज्य बनाने की कोशिश'
मंत्री जावेद राणा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय था जब जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। उन्होंने इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। गिलगित-बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान को दे दिया गया। फिर लद्दाख को इससे अलग कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ जम्मू और कश्मीर बचा है।
उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने इस जमीन को बांटा, वे अब कनक मंडी (जम्मू का एक इलाका) को भी एक राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, "हम क्या कह सकते हैं... पीर पंजाल या पूर्व चेनाब क्षेत्रों से ऐसी कोई मांग नहीं आई है। अगर जम्मू में कनक मंडी से एक राज्य बनाया जाता है तो कौन रोकेगा।"
2019 में खत्म हुआ था अनुच्छेद 370
गौरतलब है कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 370 को भी खत्म कर दिया गया था, जिसके तहत पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था।
