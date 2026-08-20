'मैं फ्रस्ट्रेटेड थी मुझे माफ कर दें...', लद्दाख में हंगामा करने वाली Gen Z पर्यटक का आया पहला रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लद्दाख के प्रवेश्रद्वार द्रास के मीनामर्ग में खुद को Gen Z बताकर शोरशराबा करने वाली महिला पर्यटक की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसको खूब ट्रोल किया। जिसके बाद अब उस महिला पर्यटक ने अपनी गलती मानते हुए भारतीय सेना से माफी मांगी है।

महिला पर्यटक ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि उसके वीडियो क्लिप को गलत तरीके से पेश किया गया है। वह भारतीय सेना का बहुत सम्मान करती है और अपने किए पर पछतावा कर रही है। मैं इंडिया आर्मी का सम्मान करती हूं: Gen Z पर्यटक NDTV से महिला पर्यटक ने कहा, 'उस दिन जो चीजें हुई थीं, उसका वीडियो लोगों ने सही तरीके से पेश नहीं किया है। उस वीडियो में मैं हूं और मैं वहां पर चिल्ला भी रहीं हूं और फ्रस्ट्रेटेड होकर बहुत सी चीजें बोल भी रही हूं।

यह वीडियो एक महीने पुरानी है, लेकिन इसको अब वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा।'

Gen Z पर्यटक ने बताया क्यों हुईं थी गुस्सा वायरल Gen Z पर्यटक ने आगे कहा,'उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। हम लोग वहां पर बैठे हुए थे, हमें सुबह से वहां इंतजार करते हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर कितना टाइम और लगेगा तो उन्होंने बताया कि एक घंटा और लगेगा।

हमने एक घंटा और इंतजार किया और इंतजार करते-करते 6 घंटे हो गए। फिर आवाज आने लगी कि आगे फाइट चली रही है। हम लोग गए तो हमने भी देखा कि वहां पर पहले से ही सुरक्षा जवानों और लोगों के बीच फाइट चल रही थी। जिसमें मैं भी चली गई।

मैंने भी वहां जाकर बोला कि मैं एक पेशेंट हूं। मुझे चक्कर आ रहा है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 6 घंटे से हम लोग फंसे हैं और वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम टैक्स देते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है।'

CM उमर अब्दुल्ला से भी मांगी माफी महिला पर्यटक ने कहा कि उनकी वीडियो को बहुत ज्यादा नकारात्मक तरीके से दिखाया गया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चली गईं। हालांकि, उन्हें अपनी गलती का पूरा अहसास है। उन्होंने कहा, 'मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो कुछ भी बोला वो बहुत ज्यादा गलता था। उसको बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता।