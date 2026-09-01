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कश्मीर की बंगस घाटी कब खुलेगी? बाकी टूरिस्ट स्पॉट खुले, स्थानीय बोले- निवेश और रोजी-रोटी पर असर; LG से गुहार

By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:13 PM (IST)

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंगस घाटी अभी भी बंद है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटन ...और पढ़ें

बंगस घाटी बंद होने से पर्यटन व्यवसाय पर संकट। (फाइल फोटो)

बंगस घाटी बंद होने से पर्यटन व्यवसाय पर संकट(फाइल फोटो)

HighLights

  1. बंगस घाटी सुरक्षा में सुधार के बावजूद अभी भी बंद।

  2. स्थानीय निवासियों और पर्यटन व्यवसायियों की आजीविका प्रभावित।

  3. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से घाटी खोलने की अपील की गई।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में सुरक्षा की स्थिति में आए सुधार के बावजूद, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंगस घाटी (Bangus Valley) अभी भी बंद है, जिससे स्थानीय निवासियों, पर्यटन से जुड़े लोगों और रोमांच प्रेमियों में चिंता है। निवासियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को फिर से खोलने के फैसले का आंकलन करने की अपील की है।

स्थानीय लोगों ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद की गई कई पर्यटक और मनोरंजन की जगहें धीरे-धीरे फिर से खुल गई हैं। बंगस घाटी अभी भी पर्यटकों के लिए बंद है, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसाइयों और उन लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है जिन्होंने इस इलाके में भारी निवेश किया है।

लोन लेकर बनाया होमस्टे

कुपवाड़ा के एक स्थानीय निवासी मोहम्मद सलीम ने कहा कि उन्होंने बंगस में बढ़ती पर्यटन गतिविधयों से फायदा उठाने की उम्मीद में लोन लेकर होमस्टे में काफी पैसा निवेश किया था। उन्होंने कहा, 'बंगस घाटी के लगातार बंद रहने की वजह से, बहुत कम लोग इस इलाके में आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है।'

सलीम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बंगस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के तौर पर उभरा है और जम्मू कश्मीर के साथ-साथ देश के दूसरे हिस्सों से भी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

उन्होंने कहा, 'बंगस एक बहुत खूबसूरत जगह है और हाल के बरसों में यह घूमने लायक डेस्टिनेशन बन गया है।' सलीम ने कहा, 'अगर वैली लंबे समय तक बंद रही, तो लोग धीरे-धीरे इसे भूल सकते हैं।

स्थानीय लोगों की मांग

दूसरे लोगों ने भी ऐसी ही चिंताएं जताईं और प्रशासन से इस पर्यटन स्थल को जल्द से जल्द फिर से खोलने की अपील की।उन्होंने कहा कि बंगस को फिर से खोलने से लोकल टूरिज़्म आपरेटर्स, होमस्टे मालिकों, ट्रांसपोर्टर्स, गाइड्स और अपनी इनकम के लिए टूरिज़्म पर डिपेंडेंट दूसरे लोगों को राहत मिलेगी।

स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की कि बंगस को हर मौसम में पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। उन्होंने बताया कि हाल के बरसों में इलाके की रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है, जिससे पर्यटकों के लिए वहां तक पहुंचना आसान हो गया है।

स्थानीय लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा से निजी तौर पर सिथिति का आंकलन करने और बंगस को फिर से खोलने पर विचार करने की अपील की है उन्होंने कहा कि इस कदम से पर्यटन गतिविधियों को फिर से शुरू करने और स्थानीय लोगों के निवेश और रोजी-रोटी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।