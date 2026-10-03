जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गैस सिलिंडर फटा, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा तहसील के बांदी हारिल इलाके में एक रसई गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति झुलस गया।

उसकी पहचान मोहम्मद रफीक भोरवाल पुत्र मोहम्मद जमील भोरवाल के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार तड़के उस समय घटी जब उक्त व्यक्ति रसोई घर में गैस सिलेंडर फिट कर रहा था कि इसी बीच गैस सिलेंडर अचानक फट गया जिससे उक्त व्यक्ति झुलस गया।