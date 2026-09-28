ज्म्मू-कश्मीर में दर्दनाक हादसा, कुपवाड़ा में खाई में गिरी सूमो; 5 की मौत, 9 महीने की बच्ची भी शामिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह इलाके के सिमारी में सोमवार को एक सूमो वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी मिली है।

मृतकों में कसर दीन के 32 वर्षीय बेटे मोहम्मद इदरीस और उनकी नौ महीने की बेटी हमजा भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए GMC श्रीनगर भेजा गया है।

मौके पर तीन एम्बुलेंस तैनात

इस बीच, न तो पुलिस और न ही ज़िला प्रशासन ने अभी तक करनाह हादसे की पुष्टि की है। मौके पर अभी तीन एम्बुलेंस तैनात हैं, जबकि बचाव कार्य में मदद के लिए और एम्बुलेंस भेजी गई हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।



