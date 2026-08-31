कश्मीर में दो दर्दनाक घटनाएं! कुलगाम में भालू के हमले में महिला की मौत; श्रीनगर में शव मिलने से सनसनी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। कश्मीर में सोमवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 45 साल की महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वहीं, श्रीनगर के जादीबल इलाके में एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों मामलों में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

बाग में काम कर रही थी महिला

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के तारिगाम गांव में सोमवार को भालू के हमले में 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। भालू ने महिला पर तब हमला किया जब वह एक बाग में काम कर रही थी।