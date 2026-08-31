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कश्मीर में दो दर्दनाक घटनाएं! कुलगाम में भालू के हमले में महिला की मौत; श्रीनगर में शव मिलने से सनसनी

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:43 PM (IST)

कश्मीर में दो अलग-अलग घटनाओं ने चिंता बढ़ाई: कुलगाम में भालू के हमले से एक महिला की मौत हो गई। ...और पढ़ें

कश्मीर में दो अलग-अलग घटनाओं ने बढ़ाई चिंता। (फाइल फोटो)

कश्मीर में दो अलग-अलग घटनाओं ने बढ़ाई चिंता (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कुलगाम में भालू के हमले से 45 वर्षीय महिला की मौत।

  2. श्रीनगर के जादीबल में 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला।

  3. पुलिस ने दोनों घटनाओं का संज्ञान लिया, जांच जारी।

डिजिटल डेस्क, जम्मू कश्मीर में सोमवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 45 साल की महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वहीं, श्रीनगर के जादीबल इलाके में एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों मामलों में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

बाग में काम कर रही थी महिला

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के तारिगाम गांव में सोमवार को भालू के हमले में 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। भालू ने महिला पर तब हमला किया जब वह एक बाग में काम कर रही थी।

हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान तारिगाम निवासी फारूक अहमद भट की पत्नी लतीफा बानो के तौर पर हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।

श्रीनगर में 30 साल के व्यक्ति का शव मिला

श्रीनगर के ज़ादीबल इलाके में मिल स्टॉप पर 30 साल के एक व्यक्ति का शव मिला। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान श्रीनगर के नवाहट्टा निवासी ज़हूर अहमद भट के तौर पर हुई है। शव ज़ादीबल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मिला। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।