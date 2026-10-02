कश्मीर: कुलगाम में भालू का अचानक हमला, 4 घायल; दो की हालत गंभीर, दहशत में घरों से नहीं निकल रहे लोग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में वीरवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक भालू ने चार लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग घायल हो गए। इसमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है जबकि दोनों पुरुषों की हालत फिलहाल स्थिर है।

घटना दमहाल हांजीपोरा के नंदीमार्ग नार्द इलाके की है। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग घरों से बाहर निकलने में भी सतर्कता बरत रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, भालू के हमले में दो पुरुष और दो महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों की पहचान शफीका बानो (60) पत्नी बशीर अहमद डार, आयशा बानो (50) पत्नी अब्दुल सलाम मागरे, मोहम्मद इकबाल भट पुत्र अब्दुल्ला भट और अब्दुल सलाम के रूप में हुई है। सभी सीआर पोरा के रहने वाले हैं।