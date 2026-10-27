कश्मीर के कुलगाम में ATM बदलकर फ्रॉड, 9.2 लाख रुपये हुए बरामद; 2 महिलाएं गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,श्रीनगर।द क्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने एक महिला से एटीएम कार्ड एक्सचेंज फ्राड के ज़रिए कथित तौर पर चुराए गए पूरे 9.5 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं और पैसे लेने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि दो कथित मुख्य अपराधी अभी भी फरार हैं।

यह मामला पुलिस स्टेशन काज़ीगुंड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 318(4) के तहत एफआईआर नंबर 254-2026 के तौर पर दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच तब शुरू हुई जब मुनीरा रेशी पत्नि गुलज़ार अहमद शान निवासी पटी आखरन कुलगाम नामी महिला ने 15 अक्टूबर को पुलिस पोस्ट मीर बाजार में शिकायत दर्ज कराई। बैंक अकाउंट से 9.5 लाख रुपये गायब उन्होंने आरोप लगाया कि 5 अक्टूबर को किसी अनजान आदमी ने मीर बाजार की एक मशीन पर धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदल लिया, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट से 9.5 लाख रुपये गायब हो गए।

पुलिस ने मुख्य आरोपियों की पहचान विनेंद्र सिंह उर्फ शीनू पुत्र रोशन लाल केसन कालोनी, वार्ड नंबर 12, बरवाला, हिसार, हरियाणा और मुकेश सिंह पुत्र राजूराम निवासी हांसी, हिसार के तौर पर की है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी जांच से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके उनकी पहचान और घर की जानकारी पता की गई। इसके बाद पुलिस पोस्ट मीर बाजार की एक टीम आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच के लिए हरियाणा गई। हालांकि, दोनों फरार पाए गए, और उनके घरों पर कथित तौर पर ताला लगा हुआ था। उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

धोखाधड़ी के पैसे को कथित तौर पर हैंडल करने के मामले में गिरफ्तार की गई दो महिलाओं की पहचान शांति देवी, पत्नी नथू राम, निवासी डाटा गुराना जिला हिसार और राजपति देवी, पत्नी राज कुमार, उसी जिले के सोरखी के रहने वाले के तौर पर हुई है।

पुलिस ने कहा कि शांति देवी आरोपी विनेंद्र सिंह उर्फ शीनू के मामा की पत्नी है, जबकि राजपति देवी आरोपी मुकेश सिंह की मामी है। जांच करने वाले पैसे के मूवमेंट और इसमें शामिल सभी लोगों की कथित भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं ताकि घटनाओं का पूरा क्रम पता चल सके। दोनों आरोपी फरार कुलगाम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे दोनों फरार आरोपियों के ठिकाने के बारे में भरोसेमंद जानकारी शेयर करें। जानकारी सबसे पास के पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट मीर बाजार, पुलिस स्टेशन काजीगुंड या पुलिस कंट्रोल रूम को 91 70515 10660 पर दी जा सकती है।