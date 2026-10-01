कश्मीर के लोगों के लिए जरूरी खबर, 1 से 17 अक्टूबर तक कई इलाकों में बिजली कटौती; KPDCL ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। आने वाले दिनों में कश्मीर डिवीज़न के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। केपीडीसीएल के डिस्ट्रिब्यूशन चीफ इंजीनियर ने एक आधिकारिक सूचना में बताया है कि 33 केवी बारामूला-I लाइन बंद रहेगी, जिससे 3, 7 और 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जीएमस न्यू डीआईसी, शार्ट डेल्फिना, ओल्ड आर्मी, मेन बाजार, उशकुरा, पीएचई, माइक्रोवेव, सांगरी और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी।

इसी तरह, 33 केवी बारामूला-II लाइन भी बंद रहेगी, जिससे 5, 10 और 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओल्ड टाउन, आजाद गंज, जानबाजपोरा, बागी इस्लाम, जलशेरी, तौहीद गंज, पीएचई, सिंचाई, जोगियार, फतहगढ़, सिंचाई शेरी, एसटीसी और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी।

इसी तरह, 33 केवी उरी लाइन भी बंद रहेगी, जिससे 7, 9 और 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सलामाबाद, एनएचपीसी, एमईएस, गारकोट, बालकोट, बांदी, गारकोट, उड़ी, मोहूरा, रामपुर, बानी, बिझामा, धानी और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी।

बोनियार-त्रिकंजन में 1 और 3 अक्टूबर को बिजली सप्लाई प्रभावित 33 केवी बोनियार लाइन भी बंद रहेगी, जिससे 1 और 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बोनियार, त्रिकंजन, लिंबर, नौशेरा, जेएनवी और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी।

इसके अलावा, 33 केवी वाटरगाम लाइन भी बंद रहेगी, जिससे 3, 6 और 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाटरगाम, हाचीपोरा, पालपोरा, बहरामपोरा, डांगीवाचा और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। चंदूसा-मालपोरा में 13 से 17 अक्टूबर के बीच बिजली प्रभावित 33 केवी सिडको लाइन बंद रहेगी, जिसकी वजह से 08 और 12 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक रोहामा, पंजला, शुफ्रू, ट्रैगपोरा, चकलू, नदीहाल, एक्वा, पीएचई, लडूरा, सिंचाई विभाग, सीर और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी मालपोरा लाइन बंद रहेगी, जिसकी वजह से 13, 15 और 17 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक चंदूसा, अस्पताल, डेंजरपोरा, सुल्तानपोरा, गंटामुल्ला, मालपोरा, हीवन, नंबलन और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

डेलिना समेत कई इलाकों में 3 दिन बिजली सप्लाई प्रभावित 33 केवी डेलिना लाइन बंद रहेगी, जिसकी वजह से 03, 05 और 07 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक डेलिना, कनिस्पोरा, सिंहपोरा, बीएसएफ, जेटी, क्रालहार, टीसी पीएचई, सोपोर-II और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।