कश्मीर के कई इलाकों मेेें 17 से 24 अगस्त तक बिजली कटौती, अनंतनाग में 3 दिन बंद रहेगी; KPDCL ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। केपीडीसीएल ने घाटी के कई इलाकों में 17 से 24 अगस्त के बीच बिजली कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती अलग-अलग ट्रांसमिशन लाइनों और रिसीविंग स्टेशनों पर मेंटेनेंस के काम के लिए की जा रही है।

केपीडीसीएल के अनुसार, 33 केवी कानिर टैपलाइन से बिजली पाने वाले इलाकों में 17 और 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। प्रभावित इलाकों में बीरवाह, नौपोरा, क्रालवारी ज़ूहामा, कानिर, हुशरू, हंजूरा, खीरीगुंड, चनागुंड, डडाओमपोरा और आस-पास के इलाके शामिल हैं।

17 अगस्त को 6 घंटे बिजली कटौती 33 केवी अमरगढ़ सिडको लाइन के तय शटडाउन के कारण 17 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीर, चकलू, रोहामा, लडूरा और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसी तरह, 33 केवी आरामपोरा हंदवाड़ा ओल्ड लाइन के मेंटेनेंस के कारण ज़चलदारा, वाडीपोरा, चांगिमल्ला और कलमबाद जैसे इलाकों में 19 और 22 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती होगी।

18 और 21 अगस्त को कई इलाकों में बिजली कटौती 33 केवी आरामपोरा हंदवाड़ा ह्ट लाइन भी 18 और 21 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी, जिससे हंदवाड़ा टाउन, मराठगाम, कुलंगम, कंडी, सागीपोरा, चोगल और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी।

रिसीविंग स्टेशन क्रेमशोर के तय शटडाउन के कारण 17 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओल्ड क्रेमशोर, अरिगाम, नन्नर, शमशाबाद, द्रेगाम, आरामपोरा, परनेवा और अन्य आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। 18 अगस्त को 5 घंटे बंद रहेगी सप्लाई 33 केवी एचएमटी लाइन और 33 केवी शरीफ़ाबाद-नरबल लाइन के शटडाउन से एचएमटी, बख्शीपोरा, ज़ैनाकोट, मुस्तफ़ाबाद, उमरबाद, हागीबाग, नरबल, कवूसा, लवेपोरा, सुज़ैथ, सानूर, मालपोरा, रेडबुघ और रेलवे स्टेशन मज़हामा समेत आस-पास के अन्य इलाके प्रभावित होंगे। 18 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन रहेगा।

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