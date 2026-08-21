कौसरनाग यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, DGP ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने को कहा; आतंकरोधी अभियान होंगे तेज

राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने गुरूवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में आगामी वार्षिक कौसरनाग यात्रा (Kounsarnag Yatra) के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए संबधित अधिकारियों को पूरे क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रा मार्ग और उसके आस पास के क्षेत्रों में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने पर भी जोर देेते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।

उल्लेखनीय है कि कौसरनाग दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के अंतर्गत पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच स्थित पौराणिक महत्व की एक बड़ी झील है। यह झील जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हर वर्ष जम्मू प्रांत के जिला रियासी से कौसरनाग के लिए एक यात्रा निकलती है।

कश्मीर घाटी से भी कौसरनाग यात्रा आयोजित की जाती है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने आज यहां पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित बैठक में आगामी वार्षिक कौसरनाग यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों, व्यवस्थाओं और आवश्यक उपायों की व्यापक समीक्षा की। डीजीपी ने यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुचारु संचालन के लिए सुदृढ़ योजना और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय पर विशेष जोर दिया।

कौसरनाग यात्रा से पहले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा बैठक में जम्मू-कश्मीर के विशेष डीजी (कोऑर्डिनेशन) एसजेएम जिलानी, कश्मीर एवं जम्मू जोन के आईजीपी, एसकेआर एवं यूआर रेंज के डीआईजी, एसएसपी कुलगाम, एसएसपी रियासी, एसएसपी पीसीआर कश्मीर, सीओ 33 आरआर, सीओ 58 आरआर, 14 सेक्टर आरआर के कमांडर तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने डीजीपी को आगामी कौसरनाग यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं, तैयारियों और विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे समन्वय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हाई अलर्ट पर रहें अधिकारी डीजीपी नलिन प्रभात ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ प्रभावी भीड़ प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

डीजीपी ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा सभी हितधारकों के बीच निर्बाध एवं प्रभावी संचार बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी और सतर्कता सुनिश्चित करने को कहा।