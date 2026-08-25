जम्मू-कश्मीर: गर्भपात के दौरान 15 साल की बच्ची की मौत, शिक्षक ने किया था दुष्कर्म; SC-ST एक्ट न लगाने पर भड़के लोग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कथित यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हुई 15 वर्षीय गुज्जर नाबालिग की गर्भपात के दौरान मौत के मामले में जनजातीय संगठन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

ट्राइबल गुज्जर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन (टीजीबीडब्लयूएफ) ने मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने, जांच की निगरानी करने और पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। संगठन के सदस्य ट्रस्टी कबीर अहमद के माध्यम से दी गई शिकायत में आयोग से जांच पूरी होने तक अधिकारियों से नियमित प्रगति रिपोर्ट लेने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी शिक्षक खालिद अहमद शेख और उसके भाई को गिरफ्तार किया। खालिद सरकारी मिडिल स्कूल में ग्रेड-II शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक था।

पॉक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। संगठन का कहना है कि मृतका अधिसूचित अनुसूचित जनजाति गुज्जर समुदाय से थी, जबकि आरोपित किसी अनुसूचित समुदाय से नहीं है। इसके बावजूद एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं किया गया।



शिकायत में गर्भावस्था का पता चलने के बाद कथित तौर पर धमकी, पैसे का लालच और पंचायत के जरिए मामला दबाने के प्रयासों की भी जांच की मांग की गई है। संगठन ने डॉक्टरों, बिचौलियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच तथा इलेक्ट्रॉनिक संदेश, काल रिकसर्ड, वित्तीय लेनदेन, स्कूल व मेडिकल रिकॉर्ड और दवाओं से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है।