किश्तवाड़ नाबालिग दुष्कर्म हत्याकांड: जम्मू-कश्मीर के DGP-SSP और मुख्य सचिव को नोटिस, NCST ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। छातरू, किश्तवाड़ में एक नाबालिग गुज्जर अनुसूचित जनजाति की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न और मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड़ (एसएसपी) को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित तथ्य, सूचना और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोटिस प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।

यह कार्रवाई ट्राइबल गुज्जर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन (टीजीबीडब्लयूएफ) के सदस्य ट्रस्टी कबीर अहमद की ओर से दायर शिकायत के आधार पर की गई है। आयोग ने 25 अगस्त को नोटिस जारी किया है और नोटिस की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी हैं।

आयोग ने नोटिस में कहा है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच और पूछताछ करने का निर्णय लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न हुआ, वह गर्भवती हुई और कथित रूप से गर्भ समाप्त करने के प्रयास के बाद उसकी मौत हो गई।

एससी-एसटी अधिनियम लागू नहीं करने का आरोप शिकायत का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि मृतक बच्ची के गुज्जर अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं को कथित रूप से लागू नहीं किया गया।



फाउंडेशन ने आयोग से बच्ची की जनजातीय स्थिति और आरोपियों की सामाजिक स्थिति का सत्यापन कराने तथा मामले में एससी/एसटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं की प्रयोज्यता की जांच करने की मांग की है।शिकायत में परिवार और संभावित गवाहों की सुरक्षा, डिजिटल एवं चिकित्सकीय साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा कानून के तहत उपलब्ध मुआवजा, राहत और पुनर्वास लाभ प्रदान करने की भी मांग की गई है।

एफआइआर 34/2026 में कई गंभीर आरोप मामला थाना छातरू में दर्ज एफआइआर संख्या 34/2026 से संबंधित है। शिकायत के अनुसार एफआइआर में खालिद हुसैन और तारिक हुसैन को आरोपित बनाया गया है। फाउंडेशन ने मामले में कथित यौन अपराध के अलावा धमकी, आर्थिक प्रलोभन, समुदाय स्तर पर मामले को दबाने के प्रयास और घटना की पूर्व जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा कथित रूप से सूचना नहीं देने जैसे पहलुओं की भी जांच की मांग की है।



शिकायत में उन लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर अपराध को छिपाने, उसे प्रभावित करने या समझौते के माध्यम से दबाने में भूमिका निभाई हो सकती है।

रिपोर्ट नहीं मिली तो समन संभव एनसीएसटी ने अधिकारियों को समय सीमा का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से आगाह किया है। नोटिस के अनुसार, यदि निर्धारित पांच दिनों में आयोग को अपेक्षित जवाब नहीं मिलता है तो आयोग अनुच्छेद 338ए के तहत सिविल न्यायालय जैसी प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।

टीजीबीडब्लयूएफ ने आयोग की कार्रवाई का स्वागत किया फाउंडेशन ने आयोग के हस्तक्षेप को मृतक बच्ची और उसके परिवार के लिए जवाबदेही तथा न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।टीजीबीडब्लयूएफ ने कहा कि आयोग की त्वरित कार्रवाई से परिवार की यह उम्मीद मजबूत हुई है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी।

फाउंडेशन के अनुसार, उसका उद्देश्य पुलिस जांच में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैधानिक सुरक्षा या अधिकार से परिवार वंचित न रहे, जिम्मेदार व्यक्ति जांच के दायरे से बाहर न हो और पीड़ित परिवार को कानून के अनुरूप न्याय मिले।