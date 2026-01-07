कठुआ के बिलावर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई फायरिंग
जागरण संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बुधवार को सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के मुताबिक, यह मुठभेड़ कठुआ के बिलावर इलाके में हुई है। भारतीय सेना के जवान डटकर दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यह मुठभेड़ शुरू हो गई। खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने फायिरंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की।
आईजीपी जम्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी कठुआ और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कमाध नाले के जंगल में दोनों ओर से फायरिंग जारी है।
SOG Kathua has engaged terrorists in the forest of Kamadh Nullah, Kathua.
उधमपुर में एक जवान बलिदान
वहीं, इससे पहले उधमपुर में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया था। मुठभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस विशेष अभियान दल (एसओजी) के एक जवान बलिदान हो गए थे।
बलिदानी अमजद पठान जिला पुंछ में मेंढर का रहने वाला था। आईजीपी जम्मू ने बताया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था।
