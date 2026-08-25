'कश्मीरी हिंदू गद्दार...', अमेरिकी राजदूत के दौरे से बढ़ी PAK की बौखलाहट? धमकी के पीछे छिपी हैं ये 5 बड़ी वजहें

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में शांति, सुधरते सुरक्षा हालात और विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की घाटी वापसी के प्रयास के बीच आतंकी संगठनों ने कश्मीरी हिंदुओं के नाम फिर धमकी भरा पत्र जारी किया है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित इस पत्र में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की गीदड़भभकी दी गई है। कथित पत्र में कश्मीरी हिंदुओं को ‘व्हाइट कॉलर आतंकवादी’ और गद्दार बताते हुए उन पर दिल्ली में बैठे अपने ‘आकाओं’ के लिए काम करने का आरोप लगाया गया है।

पत्र में धमकी दी गई है कि संबंधित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसे रोजगार समेत विभिन्न कारणों से कश्मीर जाने वाले हिंदू परिवारों में भय पैदा करने के षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है।