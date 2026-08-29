कश्मीरी हिंदुओं को फिर धमकी, क्या 1990 की दहशत फैलान की साजिश? डेटा लीक होने के बाद राष्ट्रपति को लिखा खुला पत्र

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को कथित धमकी भरे पत्र और उनकी निजी जानकारियां सार्वजनिक किए जाने से एक बार फिर गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा हो गई है।

इसे महज धमकी मानकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए ऐसे संदेश 1990 के उस भयावह दौर की याद दिलाते हैं, जब आतंक और धमकियों के चलते उन्हें अपनी ही जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था।

मामले में टेक्नोक्रेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय सप्रू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को खुला पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से मामले की समयबद्ध जांच कर दोषियों और इसके पीछे के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की मांग की है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती अगस्त के अंतिम सप्ताह में सामने आए कथित धमकी पत्रों में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत कुछ कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के नाम के साथ उनके पते और वाहनों के नंबर जैसी संवेदनशील जानकारियां होने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पत्रों की प्रमाणिकता और इनके पीछे सक्रिय तत्वों की जांच कर रही हैं। हालांकि, निजी जानकारियों का इस तरह प्रसारित होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है।

1990 की त्रासदी की ओर इशारा? राष्ट्रपति को भेजे पत्र में संजय सप्रू ने कहा कि हालिया घटनाक्रम ने समुदाय के भीतर गहरी चिंता और भय पैदा किया है। उन्होंने 1990 के दौर की धमकियों और लक्षित हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास के उस कड़वे अध्याय को दोहराने की किसी भी कोशिश को शुरुआती स्तर पर ही रोकना होगा।



सप्रू ने हाल के वर्षों में राहुल भट, रजनी बाला और संजय शर्मा समेत कश्मीरी हिंदू समुदाय के सदस्यों की लक्षित हत्याओं का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि इन घटनाओं ने घाटी में वापस आकर नौकरी करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर पहले से मौजूद आशंकाओं को और गहरा किया है।

धमकी पत्र से ज्यादा खतरनाक है निजी डेटा का प्रसार कश्मीरी हिंदू संघर्ष समिति (केपीएसएस) के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने कहा कि कथित धमकी पत्रों को महज सोशल मीडिया की गतिविधि बताकर खारिज करना गंभीर भूल होगी। उनके अनुसार, एक पत्र में यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (यूएलसी) नामक संगठन का उल्लेख होने की बात सामने आई है। इसकी प्रमाणिकता और इसके पीछे सक्रिय तत्वों की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।



टिक्कू ने कहा कि कर्मचारियों की पहचान, पते और वाहनों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होना चिंता का सबसे बड़ा कारण है। 1990 में भय फैलाने के लिए पोस्टर और लाउडस्पीकर इस्तेमाल किए जाते थे; आज डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया उसी तरह के दबाव का नया माध्यम बन सकते हैं।