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    कश्मीरी हिंदुओं ने की जेनोसाइड बिल की मांग, कहा- हमें विस्थापित न कहें, आतंकवाद के कारण छोड़ना पड़ा था घर

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:39 AM (IST)

    कश्मीरी हिंदुओं ने जगटी टाउनशिप में केंद्रीय समिति से मुलाकात कर खुद को विस्थापित नहीं, बल्कि आतंकवाद पीड़ित बताया। ...और पढ़ें

    कश्मीर हिंदू (फाइल फोटो)

    कश्मीर हिंदू (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कश्मीरी हिंदुओं ने खुद को विस्थापित नहीं, आतंकवाद पीड़ित बताया।

    2. संसद में जेनोसाइड बिल लाने की मांग की गई।

    3. घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए होमलैंड की मांग दोहराई।

    जागरण संवादाता, जम्मू। कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित न कहा जाए। हम अपनी मर्जी से कश्मीर से नहीं आए हैं। आतंकवाद के कारण घाटी में ऐसे हालात बने कि कश्मीरी हिंदुओं को घर बार छोड़ कर आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    उसके बाद बड़ी साजिश के तहत कश्मीरी हिंदुओं की वापसी नहीं हुई। यह पीड़ा नगरोटा के जगटी टाउनशिप में केंद्रीय समिति के सदस्यों को विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं ने बैठक में सुनाई।

    जगटी टाउनशिप में हुई बैठक में सबसे पहले राहत व पुर्नवास (विस्थापित) आयुक्त डॉ. अरविंद्र कारवानी ने विस्थापितों के बारे में आरंभिक जानकारी दी। इसके बाद कश्मीरी हिंदुओं ने अपना हालत समिति के समक्ष रूबरू कराई।

    एडवोकेट विश्वरंजन पंडिता ने विस्थापित लोगों की दिक्कतों को उभरते हुए उनके दुख दर्द को सामने रखा। उन्होंने कहा कि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के जाति संहार का खेल खेला इसलिए सरकार पहले जाति संहार को स्वीकार करे।

    विस्थापितों ने कहा कि उन लोगों को कठघरे में खड़ा करना होगा जिनकी वजह से विस्थापित होना पड़ा। एडवोकेट पंडिता ने कहा कि संसद में जेनोसाइड बिल लाया जाए ताकि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिल सके। उन्होंने होमलैंड की मांग को दोहराया। पिछले 36 वर्ष से कश्मीरी हिंदू विस्थापित कालोनी में जीवन गुजार रहे हैं। उनकी घर वापसी के लिए एकमात्र हल घाटी में होमलैंड बनाना है और सरकार इस पर मंथन करें।

    राजनीतिक आरक्षण की मांग भी उठाई

    समाज सेवी संजय धर को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग रखी। पिछले समय में सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं से दो लोगों को विधानसभा के लिए मनोनीत करने की घोषणा की थी।

    कश्मीरी हिंदू चाहता है कि पैराशूट से नहीं चुनाव के जरिए कश्मीरी हिंदुओं को विधानसभा में स्थान मिले। कम से कम तीन सीटें इनके लिए रखी जाए जिसके लिए कश्मीरी हिंदू चुनाव करें। राजनीति में आरक्षण मिलने पर ही इन लोगों की आवाज विधानसभा में गूंज सकेगी।

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    मासिक राहत राशि बढ़ाएं

    मौके पर प्यारेलाल पंडिता ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की मासिक राहत बढ़ाने के लिए मांग उठाई। विस्थापित परिवार के अधिकतम चार सदस्य को प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 108 रुपये दिए जाते हैं जो की बेहद कम है।

    इनकी नकद राहत में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कश्मीरी हिंदू एके साधु ने कश्मीरी हिंदू युवाओं के लिए 20000 नौकरियों के पैकेज की मांग की। साथ ही उन्होंने समिति के आगे कहा कि 1990 से लेकर आज तक घाटी में विभिन्न विभागों से 27000 हिंदू सेवानिवृत्त हुए।

    अतिक्रमण का मुद्दा उठाया

    अश्विनी भट्ट ने कहा कि 1990 मैं घाटी से जम्मू आए विस्थापित हिंदू गुजर बसर मुश्किल से कर पा रहे हैं। वे स्वास्थ्य बीमा भी नहीं कर सकते। सरकार का फर्ज बनता है कि विस्थापित लोगों के स्वास्थ्य बीमा का सारा खर्च उठाए और इनके बीमें करवाए। दिलीप ने घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया।