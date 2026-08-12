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    घाटी में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू कर्मचारी, धमकी के बाद घर से काम करने के निर्देश; घर के बाहर सुरक्षा कड़ी

    By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:03 AM (GMT+05:30)

    दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमलों और ऑनलाइन धमकियों के बाद, प्रशासन ने विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को घाटी में अस्थायी रूप से घर से काम करने का नि ...और पढ़ें

    घाटी में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू कर्मचारी। फाइल फोटो

    घाटी में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू कर्मचारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। दक्षिण कश्मीर में लगातार दो आतंकी हमलों और कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने घाटी में तैनात विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को कुछ समय के लिए घरों से काम करने के निर्देश दिए हैं।

    सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को आनलाइन ऐसे धमकी भरे संदेश मिले हैं, जिनमें घाटी में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे कश्मीरी हिंदुओं के नाम शामिल हैं। धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

    दो आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट

    बताया गया है कि ये निर्देश पिछले महीने दक्षिण कश्मीर में हुए दो आतंकी हमलों के बाद जारी किए गए हैं। 22 जून 2026 को अनंतनाग शहर में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी।

    वहीं, 31 जुलाई 2026 को कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों को अज्ञात आतंकियों ने गोली मार दी थी। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दूसरे मजदूर ने श्रीनगर अस्पताल में इलाज के दौरान अगली सुबह दम तोड़ दिया।

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    सुरक्षा को लेकर सतर्कता 

    वहीं, धमकी सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जिन इलाकों में हिंदू समुदाय के कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

    सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों से फिलहाल घर से काम करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था सुरक्षा स्थिति की समीक्षा होने तक लागू रहेगी।