कभी 'भट्ट', कभी 'धर'... फर्जी पहचान बनाकर कश्मीरी हिंदुओं की जमीन बेचता था सोमनाथ, अब क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। घाटी में विस्थापन के बाद वीरान पड़ी कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों के फर्जी सेल डीड बनाकर धोखे से बेचने के मामले में वांछित आरोपित क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। आरोपित सोम नाथ कौल खुद को संपत्ति का मालिक और अलग-अलग पहचानों के रूप में पेश कर जालसाजी का खेल खेलता था।

काफी समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। श्रीनगर के सब-जज की अदालत के आदेश और महीनों की निगरानी के बाद आर्थिक अपराध शाखा की विशेष टीम ने कार्रवाई की। जम्मू के जानीपुर में रह रहा था आरोपित अधिकारियों के मुताबिक आरोपित मूल रूप से बेंगलुरु नार्थ के लोटस टावर का निवासी बताया है और वर्तमान में जम्मू के जानीपुर में रह रहा था। जांच एजेंसी के अनुसार, वह लंबे समय से फरार था। उसे पकड़ने के लिए कई बार सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी से बचता रहा।

आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, आरोपित पर जमीन के सौदों में फर्जी पावर आफ अटार्नी और एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करने तथा लोगों को आर्थिक लेन-देन में फंसाने के आरोप हैं। जमीन के सौदों में अलग-अलग नामों से पेश हुआ सोम नाथ कौल ने जमीन के सौदे के लिए लोगों को राजी कर समय खुद को अलग-अलग नामों जैसे बृज नाथ भट्ट, मोहन लाल धर और हादी नाथ धर से पेश किया। जांच एजेंसी करोड़ों के वित्तीय लेन-देन, संपत्ति सौदों और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

पिछले सप्ताह बड़गाम निवासी गिरफ्तार इसी मामले में पिछले सप्ताह बड़गाम निवासी गुलाम मोहिउद्दीन डार को गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर पुलवामा और बिजबिहाड़ा में कश्मीरी हिंदुओं की जमीन और पेड़ों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने के नाम पर 93 लाख रुपये की ठगी का आरोप है।